StattRadio Juni 2021

All You Can Art

Das Warten hat ein Ende! Im Wonnemonat wird an 25 Tagen der 25. Geburtstag von RaBe gefeiert! Am 1. Mai öffnet das begehbare Wimmelbuch “All You Can Art” seine Tore in der Zwischennutzung Sollbruchstelle. Und da gibt es so viel Programm, dass es kaum möglich ist, hier alles zusammenzufassen. Unsere Sendungsmacher*innen haben sich ins Zeug gelegt und eine vielseitige Ausstellung sowie ein Wahnsinnsprogramm zusammengestellt! Deswegen ist es auch unter Wahnsinnsradio.ch zu finden, haha…

Das Beste ist: Ihr könnt die Installation, das Live-Studio vor Ort und die Live-Konzerte tatsächlich auch besuchen! Die völlig abgefahrene Ausstellung (darunter auch Räume, die von der Schule für Gestaltung eingerichtet wurden) kann jeden Tag bestaunt werden. Für die Live-Konzerte gibt es wenige Plätze in einem “Kultur-Stunden-Hotel”. Dort kannst du mit deinen besten Buddies eines unserer Hotelzimmer mieten, und das im Live-Studio stattfindende Konzert mit Video und Ton mitverfolgen. Oder du gehörst tatsächlich zu den glücklichen Ausgelosten, die dem Konzert exklusiv im Live-Studio beiwohnen können! Am Eröffnungstag zum Beispiel gibt’s am Morgen Folk mit “Knopf” und am Abend tauft die

Band “Jolly & the Flytrap” ihr neues Album “Le dictionnaire de la Lumière“ live im Studio. Und so gibt es Tag für Tag weitere Highlights – check it out auf dem Programm.Vom 4. bis 15. Mai dürft ihr euch auf das “Büro für Bürokratie” freuen! Es ist ein theatrales Live-Exit-Spiel für Rätselfreudige, die an Acht Tagen und unterschiedlichen Zeitslots in einer Kleingruppe besucht werden kann. Inhaltlich orientiert sich die kafkaeske Performance an der verrückten Entstehungsgeschichte unseres Senders und ist für alle RaBe-/Theater-/Exit Game-Fans ein absolutes Muss!