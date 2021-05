Solaranlagen bald Pflicht?

Heute im RaBe-Info widmen wir uns gleich zwei Initiativen. Im Kanton Bern sammelt ein Komitee Stimmen für ihre Solar-Initiative. Kommt sie zustande und wird sie angenommen, ist es in Zukunft Pflicht, auf geeigneten Dächern und Fassaden Photovoltaikanlagen zu bauen. Und: In Basel-Stadt wird darüber entschieden, ob ein Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde bezahlt werden muss.

Den Podcast zur Sendung gibt’s hier:

Kantonale Solar-Initiative läuft

Um die Klimaziele zu erreichen muss sich die Menschheit abwenden von fossilen Brennstoffen und indes erneuerbare Energie fördern. Eine kantonale Initiative will dieser Idee Vorschub zu leisten: Ein Berner Komitee sammelt derzeit Unterschriften für eine kantonale Solarinitiative . Der Ausbau der Solarenergie gehe nur schleppend voran, so das Initiativkomitee. Gehe es im aktuellen Tempo weiter, werde der Kanton Bern sein riesiges Potenzial erst in 315 Jahren ausschöpfen.

Die Vorlage will deswegen eine Solarpflicht einführen, also dass geeignete Dächer und Fassaden in Zukunft mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden müssen. Für bestehende Bauten soll es eine Übergangsfrist bis 2040 geben. «Ein Photovoltaikmodul kostet heute noch ein Fünftel des Preises von 2008. Wir sind heute an einem Punkt, an dem es sich lohnt, in die Solarenergie zu investierten», argumentiert Mitinitiant David Müller, Vize-Präsident der Grünen Kanton Bern im Interview mit RaBe. Ein Ja zur Solarinitiative würde zudem die lokale Wirtschaft ankurbeln und neue Arbeitsplätze schaffen.

Das Komitee hat noch bis Ende Oktober Zeit, 15’000 Unterschriften zu sammeln.

Kanton Basel-Stadt entscheidet über Mindestlohn

Am 13. Juni 2021 stimmt der Kanton Basel-Stadt über die Mindestlohn-Initiative ab. Getragen wird sie von einem breiten Komitee aus Gewerkschaften und linken Parteien. Laut Komitee kommen im Kanton rund 18’000 Erwerbstätige trotz 100%-Anstellung nicht über die Runden. Das will die Initiative mit einem gesetzlich verankerten Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde ändern.

Die Initiative sei auf die spezifischen wirtschaftlichen Gegebenheiten des Kantons Basel-Stadt zugeschnitten und berücksichtige sowohl das Lohnniveau als auch die Lebenshaltungskosten und die Kaufkraft, so Unia-Gewerkschaftssekretärin Daria Frick.

Die Basler Mindestlohn-Initiative hat mächtige Gegner*innen. Bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände, unter ihnen die Basler Handelskammer, der Arbeitgeber- oder der Gewerbeverband wehren sich vehement. Ihrer Meinung nach schadet ein Mindestlohn genau denjenigen am meisten, welchen er eigentlich nützen sollte und zwar den Geringverdienenden, weil er zu Preiserhöhungen und Stellenabbau führe. Daria Frick vom Initiativkomitee bezeichnet dies als Angstmacherei und bezieht sich dabei auf erste Studien aus dem Kanton Neuenburg, welcher bereits einen Mindestlohn kennt, und diese Einwände widerlegt.

Zeitgleich mit der Mindestlohn-Initiative kommt im Kanton Basel-Stadt der Gegenvorschlag des Kantonsparlaments zur Abstimmung, welcher einen Mindestlohn von 21 statt 23 Franken vorsieht.

Mit Genf, Neuenburg, Jura und dem Tessin haben bereits vier Schweizer Kantone einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Ob mit Basel-Stadt bald der erste Deutschschweizer Kanton folgt, entscheiden die Stimmberechtigten am 13. Juni 2021.