Besetzungswelle in Bern

Heute im RaBe-Info nimmt der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried Stellung zur jüngsten Besetzungswelle im Raum Bern. Ausserdem schauen wir nach Ungarn. Dort setzt die rechtsnationale Regierung Universitäten immer mehr unter politischen Druck.

Den Podcast zur Sendung gibt’s hier nach dem Mittag:

Stadtpräsident von Graffenried nimmt Stellung zu Besetzungen

Die Effy29-Prozesse haben in der Berner Besetzer*innenszene für Bewegung gesorgt. 5 Liegenschaften in Bern, Ostermundigen und Zollikofen wurden am Wochenende symbolisch besetzt oder wiederbesetzt, gestern Montag folgte die Kurzbesetzung des ebenfalls schon mal besetzen Hauses an der Wasserwerkgasse 17 in der Matte. Die Solidarität mit den Angeklagten im Effy29-Prozess ist breit, die Forderungen nach günstigem Wohnraum und unkommerziellen Freiräumen ist laut.

Im Gespräch mit RaBe wiegelt Stadtpräsident Alec von Graffenried ab. Er zeigt Verständnis für den Frust der Besetzer*innen über die Räumungen auf Vorrat. Gleichzeitig betont er, seit der Räumung der Effingerstrasse vor 4 Jahren habe sich einiges bewegt. Die Stadt sei auf gutem Wege, Zwischennutzungen unkomplizierter zu ermöglichen, unter anderem durch die Einrichtung der Koordinationsstelle Zwischennutzungen.

Auf kantonaler und städtischer Ebene wurde von linken Parteien wiederholt eine pragmatische, liberale Regelung wie in der Stadt Zürich gefordert, wo Liegenschaften erst geräumt werden können, wenn eine gültige Abbruch- oder Baubewilligung vorliegt. Die Stadt Bern versuche in diese Richtung zu arbeiten, manchmal gelinge es und manchmal nicht, so von Graffenried. Zudem könne die Stadt Bern nicht ganz frei über allfällige polizeiliche Räumungen entscheiden, was der Fall Effingerstrasse beispielhaft gezeigt habe.

Ungarn sorgt für «völkische» Hochschulen

Ungarn setzt Universitäten unter Druck, als öffentlich-rechtliche Organisationen auf der politischen Linie der Regierung zu sein. Die Universitäten werden zurzeit zu Stiftungen mit nationalistischem Zweck umstrukturiert. Viktor Orban will eine Bildung orientiert an der osteurasischen Kultur und nennt in einer Pressekonferenz Singapur als Vorbild für Ungarn. Die eigentlich kritische, menschenrechtlich orientierte Wissenschaft solle völkisch, männlich-hierarchisch und gegenaufklärerisch ausgerichtet werden. Auch hohe Positionen an den Universitäten werden mit regierungstreuen Personen besetzt. Kulturwissenschaftlerin Magdalena Masovsky erklärt im Interview mit Radio Dreyeckland Freiburg, warum in Zukunft an Ungarischen Hochschulen Fächer wie «Gender Studies» nicht mehr unterrichtet werden.