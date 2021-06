StattRadio Juni 2021

Feministische Streik-Party

Wir streiken am 14. Juni – und feiern! Auch am diesjährigen feministischen Streiktag tragen wir Frauen (cis, trans, intergeschlechtliche) und non-binären Personen den ganzen Tag unsere Forderungen in Bern auf die Strasse. 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts, 30 Jahre nach dem ersten Frauenstreik 1991, 25 Jahre nach der Einführung des Gleichstellungsgesetzes und zwei Jahre nach dem

zweiten Frauenstreik haben wir viele Gründe zu streiken. Denn es sind mehrheitlich Frauen, die das Land durch die Corona-Krise bringen – in der Pflege, im Verkauf oder in der Kinderbetreuung – und es sind mehrheitlich Frauen, die die Pandemie ökonomisch am härtesten trifft. Im Vergleich arbeiten sie öfters als Männer in Tieflohnbranchen, etwa in der Gastronomie und in der Reinigung. Sie kommen

während der Kurzarbeit mit nur noch 80 Prozent des Lohns kaum mehr über die Runden. Und jene ohne Schweizer Pass müssen bei einer Entlassung fürchten, ihren aktuellen Aufenthaltstitel zu verlieren. Aus all diesen Gründen hauen wir tagsüber in der Stadt auf die Pauke und feiern am

Abend bei RaBe und auf Zoom!

Willst du dich im feministischen Netzwerk des Frauen-Streik-Kollektivs Bern engagieren? Wir sind verschieden, machen unterschiedliche Erfahrungen und haben vielfältige Anliegen. Aber wir kämpfen auch nach dem Frauenstreik gemeinsam und solidarisch für unsere Rechte und um diese Gesellschaft zu verändern. Egal, woher wir kommen, welche Hautfarbe wir haben, wie alt wir sind, welche Ausbildung wir haben, wie wir leben, wen wir lieben und unabhängig von unserem bei Geburt zugewiesenem Geschlecht. Solidarität ist unsere Stärke.

Feministische Streik-Party auf RaBe

14. Juni 2021, 20-22 Uhr

Daniela Karst & das Frauenstreik-Kollektiv Bern