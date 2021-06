Weiterbildungen bleiben teuer

Heute geht’s im Info um die diskutierten Weiterbildungsgutscheine, der Nationalrat versenkte gestern den Vorschlag. Zudem gibt’s einen Bericht zu Polizeigewalt im Brasilien – warum liefert die Schweiz die Waffen dazu? Und: Kulturell geht’s um Connected Space, was so viel heisst wie Kunst in einem Friseursalon.

Den Podcast zur Sendung gibt’s hier:

Kein erleichterter Zugang zu Weiterbildung

Einführung von Weiterbildungsgutscheinen für gering qualifizierte Personen – über diese Motion aus der Feder von Martina Munz, SP, debattierte gestern der Nationalrat. Denn gerade die Arbeit von Menschen mit wenig Schulbildung sei besonders stark von der Digitalisierung und der Automatisierung bedroht, so die Motionärin.

Eine Ansicht, die auch Bruno Weber-Gobet vom Dachverband der Arbeitnehmenden Travail.Suisse teilt: «Wer sich nicht weiterbilden kann, verliert mit der Zeit den Anschluss an den Arbeitsmarkt und hat immer mehr Mühe, seinen Arbeitsplatz zu wechseln». Der Nationalrat schickte den Vorstoss mit 105 zu 87 Stimmen bachab und folgte damit der Stellungnahme des Bundesrates. Dieser hielt fest, dass Weiterbildungen in der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen lägen.

Für Weber-Gobet ist diese Aussage nur die halbe Wahrheit. Denn das Weiterbildungsgesetz halte ebenso fest, dass Bund und Kantone die Aufgabe hätten, den Zugang zu Weiterbildungen für alle Personen zu vereinfachen. Somit sei das Abschreiben der Motion eine verpasste Chance.

Schweizer Waffenexporte befeuern Polizeigewalt in Brasilien

Im Jahre 2019 hatte Brasilien fast 6500 Opfer von Polizeigewalt zu beklagen. Seit der Wahl des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro hat die Polizeigewalt nochmals massiv zugenommen.

Laut einer von terre des hommes Schweiz und Deutschland, sowie der brasilianischen Partnerorganisation Instituto Souda Paz veröffentlichten Studie zur Polizeigewalt in Brasilien zeigen die Statistiken deutlich, dass Brasilien nach wie vor stark von strukturellem Rassismus geprägt ist. Die grosse Mehrheit der Opfer von Polizeigewalt sind Afrobrasilianer*innen aus den Favelas, den Armenvierteln. Fast ein Viertel der Opfer Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren.

Mit seiner aggressiven, menschenverachtenden Rhetorik stachle Bolsonaro die Polizei bewusst dazu an, gegen die Bewohnenden der Favelas vorzugehen. Gleichzeitig strebt der Waffenarr mittels Gesetzesänderungen und Dekreten eine weitgehende Liberalisierung des Waffenrechts- und Imports an.

Die Schweiz lieferte letztes Jahr Waffen im Wert von 30 Millionen Franken an Brasilien. Mittels zahlreicher Fallbeispiele schildert die Studie, in welchem Ausmass Waffen in Brasilien zweckentfremdet werdem.

Die von der Schweizer Firma Movag gelieferten Piranha Panzer beispielsweise wurden gemäss Andrea Zellhuber, Themenverantwortliche im Bereich Gewaltprävention bei terre des hommes Schweiz offiziell für einen UN-Friedenseinsatzin Haiti gekauft, dann jedoch für militärische Sondereinsätze in verschiedenen Favelas verwendet.

Die Studie schildert anschaulich, wie stark Waffenexporte nach Brasilien die herrschende Gewalt zusätzlich befeuern und stellt folgerichtig die Forderung auf, den Waffenexport nach Brasilien zu verbieten. Dabei setzt terre des hommes Schweiz auf die derzeit im Parlament hängige Korrektur-Initiative, welche nicht nur Waffenexporte in Bürgerkriegsländer verbieten will, sondern auch in Länder, welche die Menschenrechte systematisch und dauerhaft verletzen.

Kunst im Coiffeursalon

Kunst in Räumen entstehen lassen und zeigen, in denen normalerweise nicht Kunst stattfindet, so die Idee von Connected Space. Lanciert wurde das Projekt im Oktober 2019 (wir haben hier darüber berichetet), derzeit ist bereits die fünfte Staffel im Gange. Zu sehen gibt’s dabei unter anderem einen Skulpturenpark auf der Kasernenwiese, ausserdem werden der Davidbrunnen in Bümpliz und das Wissenschaftslabor der Uni Bern bespielt.

Teil der zweiten Staffel waren auch Peter Berset und sein Coiffeursalon im Monbijou-Quartier. Er sei ein offener Mensch und habe deswegen keine Sekunde gezögert, als Connected Space angefragt habe, ob er nicht seine Geschäftsräumlichkeiten zur Verfügung stellen wolle, erzählt Berset. So kam es, dass im Januar 2020 eine Ausstellung in vier Etappen von Laura Grubenmann zusammen mit dem BFF (Büro für Folgendes) in Bersets Laden über die Bühne ging. Bei den anschliessenden Apéros sei ein durchmischtes Publikum zusammengekommen, erzählt Berset. Die Stimmung sei locker gewesen und dank der vertrauten und alltäglichen Umgebung hätten sich auch Menschen getraut, Fragen zu stellen, die ansonsten nicht viel mit Kunst zu tun hätten.

Tatsächlich wirken Galerien und Kunstmuseen oft wie abgeschlossene Welt, denen etwas Elitäres anhaftet. Wer nicht selber aus dem Kunstmetier stammt, fühlt sich manchmal unwohl und etwas daneben. Wird nun die Kunst in die Lebenswelt der Menschen geholt, dann verliert sie das Elitäre und kann so einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden. Eine Win-win-Situation für Kunstschaffende und Publikum.

Peter Berset über Connected Space:

Derzeit läuft die fünfte und letzte Staffel von Connected Space, hier gehts zum Programm.