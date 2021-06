Trinkwasser direkt aus einer Leitung in die Wohnung ist bei uns normal. Selbstverständlich ist das nicht. In unserer Sendung sprechen wir mit Franziska Herren, die Regeln festlegen will für sauberes und gesundes Trinkwasser. Wir fragen uns, wie die Berner und Bernerinnen im Mittelalter an ihr Wasser gekommen sind. Im Studio versuchen sich Susanne Grädel und Samuel Schwegler an destiliertem Wasser und fragen sich, ob die Aare bebadbar ist.

Blaton mal ehrlich mit Franziska Herren, Initiantin der Trinkwasserinitiative

Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas. Über die Qualität und den Schutz von sauberem Trinkwassers scheiden sich kurz vor der Abstimmung zur Trinkwasserinitiative die Geister.

Evelyne Béguin diskutiert mit der Initiantin Franziska Herren über Herausforderungen auf dem politischen Parkett auf dem Weg zur Initiative, darüber wie ein neuer Umgang mit der Ressource Wasser aussehen könnte, und in welche Richtung die Landwirtschaft der Zukunft sich nach der Annahme der Initiative entwickeln könnte.

Wie sind die Bernerinnen und Berner im Mittelalter an ihr Wasser gekommen?

Für uns Menschen im 21. Jahrhundert in der Schweiz ist es selbstverständlich, dass wir den Wasserhahn aufdrehen können und Trinkwasser fliesst. Das war aber natürlich nicht immer so. Im Mittelalter galt bezüglich Wasserversorgung das Holprinzip – von fliessendem Wasser in den eigenen vier Wänden war noch lange keine Rede. Die Berner Mägde und Knechte holten vor 1400 das Wasser mit Eimern aus Sodbrunnen. Nach 1400 entstanden die ersten Laufbrunnen, wie wir sie noch heute in der Berner Altstadt bewundern können: Brunnen, an denen Wasser einfach rausläuft – für die damalige Zeit grenzte das physikalische Phänomen schon fast an Magie. Helen Alt spricht mit Armand Baeriswyl, Mittelalterarchäologe und Historiker beim Archäologischen Dienst des Kantons Bern über die Wasserversorgung im mittelalterlichen Bern. Sie beleuchten im Gespräch, was es mit dem mysteriösen Lenbrunnen auf sich hat, der erst 1992 bei Sanierungsarbeiten an der Postgasse 68 entdeckt wurde und welchen Stellenwert Brunnen heute noch haben.

