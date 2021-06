Georgy Whistler mit unveröffentlichten Beats

Georgy Whistler ist ein Produzent aus Freiburg im Breisgau (Deutschland). Er hat sich mit seinen einzigartigen Remixes und Beattapes einen Namen im Underground der Deutschen Rapszene gemacht.

Er wuchs mit dem klassischem 90er Jahre Indie-Rap auf und inspirierte sich an Produzenten wie Nick Wiz, Mark Sparks, Lord Finesse, 45 King etc. Seine Produktionen basieren hauptsächlich auf Samples – auf der Jagd nach neuem Samplematerial verliebte er sich auch tief in die Funk-, Soul- und Jazzmusik.

Mit dieser Leidenschaft begann er selbst Instrumente wie Gitarre, Klavier und Bass zu spielen und spielt mittlerweile auch Gitarre in verschiedenen Funk-Bands. Diese Fähigkeit die Instrumente selber einzuspielen nutzt er auch, um eine abgerundete Produktion zu erstellen und seine Beats damit zu komplementieren. Georgy hat seine Musik immer nur zur Steigerung seiner Lebensqualität genutzt und sie war immer frei von jeglichen Zwängen und kommerziellen Absichten. Das macht seinen Sound authentisch und einzigartig und lässt die Leute spüren, was er damit meint.

Möchtest du mehr hören über die Entstehung der Beats und welches Handwerk Georgy ursprünglich gelernt hat, dann hör dir doch die ganze Sendung nach.