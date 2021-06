Vulveria: Vulva-Kunst gegen Sexismus und für mehr Körperakzeptanz

Dunja setzt sich mit ihrem Kunstprojekt Vulveria für eine Reihe an soziale Themen ein. Sie spricht mit uns über ihr Projekt, was sie damit bewirken möchte und wie ihr künstlerischer Prozess aussieht. Wir diskutieren über neuen Synthwave, der in eine weniger klassische Richtung geht, über den Begriff der Freiheit und über das Internet. Dazu gibt es Synthwave von Frauen und Sounds für verregnete Nachmittage.