Tracklist 08.06.21

Soundwalk Collective, Patti Smith, Anoushka Shankar, Tenzin Choegyal, Charlotte Gainsbourg – Dawn in Rishikesh

Cat Power – What The World Needs Now

Astrud Gilberto – Agua De Beber

José Mauro – Moenda

Gordon Koang – Asylum Seeker

Vegetables – Sunset coming on (feat. Damon Albran)

Beverly Glenn-Copeland – La Vita

Exploded View – Summer Came Early

Sean Nicholas Savage – Darkness

Vashti Bunyan – I’d Like To Walk Around In Your Mind

Hubert Lenoir – Recommencer

Derya Yıldırım & Grup Şimşek – Haydar Haydar

Altın Gün – Hey Nari

el-sabrout – yaama

Danai – Apo Mesa Pethamenos

On-Ly – Narodnik

Holy Hive – Color It Easy

Buscabulla – Tártaro

Buscabulla – Ta Que Tiembla

Sirens of Lesbos – I See Stars

Bandit Voyage – Avant de te revoir

Petey/Miya Folick – Haircut

Anita Ward – Ring My Bell

Saian Supa Crew – Ring My Bell

Voilaaa;Pat Kalla – François, va te laver

Poolside, Fatnotronic – Esperar Pra Ver

Voilaaa;Lass – Ben Bene La

Catchy Rhythm Catchy RhythmsJ.O. Araba and his Rhythm Blues – Iyawo Ma Pa Mi

M, Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, FATOUMATA DIAWARA, Oxmo Puccino – Bal de Bamako (feat. Fatoumata Diawara & Oxmo Puccino)

Ester Poly – Respect My Speck

Dobet Gnahoré – Yakané

Nwando Ebizie – I Seduce

KOKOKO! – Kitoko

M – Grand petit con

Timber Timbre – Les Egouts

Lil Mariko, Full Tac – Don’t Touch (feat. Full Tac)

Meet Me @ The Altar – Hit Like A Girl

chloe moriondo – I Eat Boys

Lee Hazlewood – Your Sweet Love

Herbie Hancock – I Thought It Was You

Playlist

Elin war bei uns im Studio zu Gast. Ihr Projek? Schwimmwesten an die Balkone für mehr Sichtbarkeit von Migrant*innen, die über das Mittelmeer versuchen, nach Europa zu gelangen. Wie du mitmachen kannst? Hier der Link zur Aktion!