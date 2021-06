«Unsere Freundschaft ist die Kunst»

Elvio Avila lebt derzeit in San Rafael, einer kleinen Gemeinde im argentinischen Mendoza. Das tut der Theaterschaffende nicht freiwillig. Die letzten 10 Jahre hat sich Elvio nämlich ein Leben in der Schweiz aufgebaut, wo er die Theaterschule Dimitri besuchte, an der HKB einen Masterstudiengang abschloss, in verschiedenen Projekten mitwirkte und in Luzern in einem kulturellen Betrieb arbeitete. Im September 2020 lief Elvios Aufenthaltsbewilligung aus, womit sich sein geplantese Leben auf einen Schlag in Luft auflöste. «Es ging unglaublich schnell: Beziehung, Arbeit, Land, Beruf – von einem Tag auf den anderen ware alles weg», sagt Elvio. Die Folgen dieses fundamentalen Umbruchs waren Depressionen, Panikattacken und Suizidgedanken.

In dieser Zeit begegnete Elvio dem Luzerner Theaterschaffenden und Aktivisten Savino Caruso. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Freundschaft, die auch nach Elvios Abreise nach Argentinien weiter Bestand hat und sich nun auch in der ersten gemeinsamen Theaterarbeit «mi vida en transito» niederschlägt. Das dokumentarische Stück fusst zum einen auf Elvios Geschichte, lotet aber auch Themen wie männliche Suizidaliät und Lebenssinn aus. Die Stückerarbeitung erfolgt via Zoomsitzungen zwischen Luzern und San Rafael, wobei die Bildschirme und das persönliche Gespräch der Freunde auch im Stück selber eine zentrale Rolle einnehmen. Dazu kommt Gesang, Tanz, Lesung und Schlagzeugspiel.

In «mi vida en transito» wird die Freunschaft zur Kunst erhoben. Dabei werden unprätentiös und authentisch gesellschaftlich relevanten Themen verhandelt, ohne dabei voyeuristisch zu werden. Das Stück vereint räumliche Distanz und persönliche Nähe und ist aktivistisch und politsch, zeigt es doch, wie Europa zur Festung werden kann, die für ausländische Kunstschaffende nur schwer zu erreichen ist.



Der Audiobeitrag zu «mi vida en transito»:

Der Verein Premio, der seit rund 20 Jahren bildende Kunstschaffende unterstützt, hat am 29. Mai 2021 «mi vida en transito» mit dem 25’000.- dotierten Nachwuchspreis für Theater und Tanz ausgezeichnet.