Heute im RaBe-Info: «Ius soli» statt «Ius sanguinis», gestern formierte sich eine Bewegung, die einen Paradigmenwechsel in der Schweizer Einbürgerungspolitik fordert – «Wie geht es dir?», eine einfache Frage, welche aber viel bewirken kann – Internationaler ALS-Gedenktag, was Amyotrophe Lateralsklerose für Betroffene bedeutet.





«Für ein Grundrecht auf Einbürgerung»

Wer bekommt einen Schweizer Pass? Diese Frage beantworten die Behörden heutzutage teilweise sehr streng, die Auflagen um eingebürgert zu werden sind in kaum einem europäischen Land dermassen hoch wie in der Schweiz.

Gestern formierte sich deswegen die Aktion Vierviertel. Die zivilgesellschaftliche Bewegung fordert einen Paradigmenwechsel in Sachen Einbürgerung. Wer in der Schweiz geboren werde, hier aufwachse oder dauerhaft hier lebe, soll neu einen Anspruch haben auf die Schweizer Staatsbürgerschaft.

Arber Bullakaj, Co-Präsident des neuen Vereins, befasst sich seit vielen Jahren mit dem Schweizer Bürgerrechtsgesetz. Menschen, die das Bürgerrecht noch nicht haben, würden oft erwähnen, dass es ein viel zu grosser Hürdenlauf sei, ein solches zu erhalten. «Sei es von den Sprachanforderungen her, wegen den finanziellen Anforderungen oder wegen dem langen Prozess, denn man durchlaufen muss.»

Die Aktion Vierviertel kämpfe deswegen für eine Einbürgerungspraxis, welche der heutigen Realität der Schweiz entspreche. Die Schweiz sei seit Jahrzehnten vielfältig, das Bürgerrechtsgesetz und die Denkweise seien aber stark veraltet. «Faktisch haben wir in der Schweiz eine unvollständige Demokratie, eine Dreiviertel Demokratie». Ein Viertel der Bevölkerung lebe zwar hier, arbeite hier, bezahle Steuern, habe aber nicht die gleichen Rechte. Das sei für einen demokratischen Staat enorm problematisch, die Demokratie müsse man nicht «verdienen», so Bullakaj.





Wie es uns geht? Jugendliche finden «es geht so»

Eine wöchentliche Umfrageserie der Forschungsstelle Sotomo zeigt, dass die letzten Monate besonders jungen Menschen aufs Gemüt schlugen. Zwischen Februar und Mai antworteten 29 Prozent der 15-35 Jährigen auf die Frage, wie es ihnen geht, mit «es geht so» oder «nicht so gut». Auffällig ist, je älter die Befragten sind, desto eher antworten sie mit Zufriedenheit.

Der Geschäftsleiter von pro mente sana, Roger Staub, sagt im Interview mit RaBe Info, dass es den Jungen an Unbeschwertheit fehle. Viele würden von Einsamkeit und Isolation, Zukunftsängsten und persönlichen Krisen berichten. Die neue Kampagne «Wie geht’s dir?», welche zurzeit in jedem Berner Tram zu sehen ist, will die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass auch die psychische Gesundheit trainiert und gepflegt werden kann. Statt einem kurzen «hoi wie geit’s» sich wirklich Zeit nehmen, jemanden zu fragen, wie sie oder er sich fühlt, könne bereits dazu beitragen, dass der nächste Tag leichter wird, so Roger Staub.





Internationaler ALS-Gedenktag

Der britische Astrophysiker Stephen Hawking war wohl der berühmteste unter ihnen: Heute wird der internationale Gedenktag für ALS-Betroffene begangen. In der Schweiz sind rund 600 Personen von der unheilbaren Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose betroffen. ALS zerstört die Signalübertragung an die Muskeln und führt innert kürzester Zeit zu Lähmungen am ganzen Körper, viele verlieren die Fähigkeit zu sprechen. «Leider kann man den Verlauf der Krankheit nicht stoppen», erklärt Corinne Zosso, Geschäftsleiterin des Vereins ALS Schweiz im Interview mit RaBe. Auch über die Ursachen für die Erkrankung tappe die Forschung noch im Dunklen.

Der Verein ALS Schweiz unterstütze Betroffene und Angehörige und informiere Fachpersonen. Er organisiert Austauschtreffen, eine jährliche Ferienwoche und führt ein Hilfsmitteldepot. «Die Krankheit ist fortschreitend, deswegen sind die Betroffenen immer wieder auf neue Hilfsmittel angewiesen. Diese können sie bei uns im Depot mieten», so Zosso. Zudem biete der Verein Betroffenen, die in einer schwierigen finanziellen Situation seien, finanzielle Unterstützung.