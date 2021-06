Abbazappa – RaBe wir kriegen euch alle! mit Musik aus dem Schwizer Untergrund.

am Dienstag 22 Juni 2021 / 20 bis 21Uhr hörst du. a.a. den brandneuen Track von Velvet Two Stripes, Roy & the Devil’s Motorcycle und andere Trashige grossartige gute Musik und cooler Sound vom Berner Kult Label Voodoo Rhythm Records (official) . Merci fürs mithören.