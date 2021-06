Ein «tierisches» Info!

Im heutigen RaBe-Info geht es ziemlich «tierisch» zu und her. Wir sprechen über die Gefahren von Zäunen für Wildtiere, bedrohte Klangkulissen unter Wasser und bekiffte Delfine.

Podcast der ganzen Sendung:

Todesfalle Weidezäune

3000 bis 4500 Wildtiere verenden in der Schweiz jährlich qualvoll an Weidezäunen. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Schweizer Tierschutzes. Neben Rehen und Hirschen können sich auch Füchse, Hasen, Rotmilane oder sogar Igel in den Zäunen verfangen.

Die Zäune seien oft schlecht unterhalten und würden zu selten kontrolliert werden, kritisiert Zoologe Samuel Furrer von der Fachstelle Wildtiere des Schweizer Tierschutz. «Die mobilen Zäune sollten nur dann im Einsatz sein, wenn sie gebraucht werden», so Furrer.

Zudem werden die Farben Orange und Rot von Wildtieren oft nicht wahrgenommen, weswegen er blaue oder weisse Zäune und Netze empfiehlt und zusätzlich Flatterbänder.

Mittlerweile kümmert sich auch Bundesbern um das Thema, eine Interpellation von SP-Nationalrätin Martina Munz aus Schaffhausen fordert den Bundesrat auf, Massnahmen zu erarbeiten um die Unfallgefahr zu minimieren.

Bedrohte Klangwelt des Meeres

Die Klangkulisse des Meeres ist äusserst vielfältig. Die Meeresbewohnenden singen, brüllen, viepen, trommeln und pochen, um zu kommunizieren, zu jagen und sich zu orientieren. Die Orkas zum Beispiel koordinieren ihre Hering-Jagd mittels hoher Laute.

Vor 15 Jahren hat die Biologin Heike Vester den Verein Ocean Sounds gegründet und wollte losziehen, um den Tieren mittels so genannten Hydrophonen (Unterwassermikrofonen) in freier, unberührter Wildbahn zuzuhören. Bald musste sie jedoch feststellen, dass dies fast nirgends mehr möglich ist. Die Forschenden seien mittlerweile gezwungen, «den Einfluss des Menschen mit zu studieren», so Heike Vester.

Aufgrund des wachsenden Lärms im Meer, verursacht durch Fischerboote und Frachtschiffe, seien die Geräusche der Tiere immer weniger hörbar, womit sie kaum mehr kommunizieren, jagen oder sich orientieren könnten. Hinzu kommen an vielen Orten seismische Untersuchungen zur Sondierung von Öl- und Gasvorkommen. Die damit verbundenen Druckluft-Explosionen sind laut Heike Vester rund 300 Kilometer entfernt immer noch zu hören. Viele Tiere tragen Verletzungen davon, wenn sie durch den Lärm erschreckt zu schnell auftauchen, dehnt sich ihre Lunge, was zu inneren Blutungen führt.

Um die Auswirkungen des Lärms auf die Meerestiere besser zu verstehen, sammelt Ocean Sounds Daten. Mittlerweile ist eine umfassende Bibliothek mit Filmen, Tonaufnahmen und Fotos entstanden. Immer wieder entdeckt Heike Vester so neue Zusammenhänge, wie zum Beispiel jüngst in Indonesien, wo sie herausfand, dass selbst Korallenriffe von unterschiedlichen Klangkulissen gekennzeichnet sind, an welchen sich die Tiere augenscheinlich orientieren.

Im jüngsten Projekt von «Ocean Sounds» geht es denn auch darum herauszufinden, inwiefern eine künstliche Geräuschkulisse dazu beitragen könnte, Fische und andere Riffbewohnende anzulocken, und so allenfalls mitzuhelfen, dass sich geschädigte Korallenriffe wieder regenerieren können.

Tiere und Rauschmittel

Rentiere lieben Fliegenpilze, Kängurus Mohnkapseln und Meerkatzen Cocktails.

Dass sich Tiere bewusst in einen Rausch Zustand versetzen ist spätestens seit dem Disney Film «Die lustige Welt der Tiere» aus dem Jahre 1973 bekannt. Gnus, Affen und Elefanten vergnügen sich im Film am Baum der vergorenen Früchte. Gewisse Tierarten fressen sich aber nicht einfach einen Rausch an mit vergorenen Früchten. Die Strategien sind weit komplexer, so Mario Ludwig.

Der Tierbiologe hat sich auf die populärwissenschaftliche Aufarbeitung von skurrilen und bislang nur wenig bekannten Phänomenen aus dem Tierreich spezialisiert und dazu mehr als 20 Bücher veröffentlicht.

Wieso der englische Igel ein massives Alkoholproblem hat, Singvögel aussergewöhnlich trinkfest sind und junge männliche Delfine kiffen.

Darüber sprach Karin Bachmann mit dem Biologen und Autoren Mario Ludwig.