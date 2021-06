Tracklist 22.06.21 inkl. **Special with Alvin**

Negroman – Vibe oder Werbung

Billie Marten – Vanilla Baby

Matilda Mann – My Point of You

Portico Quartet – Prickly Pear

DARKSIDE – Paper Trails

Chinatown Slalom – Just Love

Mischgewebe – I Wanna Know You

NEIL FRANCES – Music Sounds Better With You

LAUSSE THE CAT – Redstripe Rhapsody

Caribou – Sister

Roza Eskenázi – Eminem

Sotiria Bellou – Xekina Mia Psaropoula

Marinella – Poios Ein‘ Aftos

Amber Mark – Lose My Cool

Amber Mark – Mixer

Alicia Keys – Karma

Hope Tala – Mad

tINI – What If, Then What? feat. Amiture

Acid Dad – Searchin‘

Satellites – Deli Deli

KAYTRANADA & Shay Lia – CHANCES

Polo & Pan – Les jolies choses

Men I Trust – Lucky Sue

Buscabulla – Ta Que Tiembla

Telehorn – Get to Me

Flavien Berger – Brutalisme

Szymon – Blue Coloured Mountain

Lord Echo, Mara TK – The Sweetest Meditation

Rupa – Aaj Shanibar

Tracks die Alvin ins Studio mitgebracht hat

fLako, Dirg Gerner – Lonely Town (feat. Dirg Gerner)

M.I.A. – Sunshowers

Pongo – Kuzola

M’du – O Ksalayo Siya Jola

Tyler, The Creator – LUMBERJACK

Allah-Las – Catamaran

Klaus Johann Grobe – Discogedanken

The Düsseldorf Düsterboys,Die Sterne – Du musst gar nix

The Streets, Kasien – Eskimo Ice

Faber;Sophie Hunger;Dino Brandāo – Mega Happy

Hier geht’s zu den Playlists auf Spotify