Fast eine Fantasie

Er wird als „Paganini“ der Blockflöte bezeichnet oder gar als „Hexenmeister“! Maurice Steger kann man regelmässig als Solisten, Dirigenten oder auch in Doppelfunktion in verschiedenen Formationen erleben (The English Concert, Il Pomo D’Oro, Violons du Roy, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, NDR Radiophilharmonie oder Musikkollegium Winterthur).

Mitten in den Sommerferien begibt sich RaBe in die Organgerie Elfenau und überträgt am 24. Juli ab 17 Uhr live das Konzert „Quasi una fantasia“ der Freitagsakademie. Viele kennen sie vom Hörensagen, aber kaum jemand spielt sie – die zwölf Fantasien für ein Soloinstrument des begnadeten Barockkomponisten Georg Philipp Telemann. Sie sind für die Ausführenden wie für das Publikum in ihrer subtilen klanglichen Intimität und mit ihren hohen technischen Ansprüchen eine Herausforderung.