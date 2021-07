Transfeindlichkeit im Spitzensport

Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele startet diesen Sommer eine trans Athletin. Von diversen Seiten sind im Vorfeld gehässige und auch stark transphobe Kommentare zu lesen, wie neulich in der linken, britischen Tageszeitung TheGuardian. Wir wollen wissen: wieso? Von was für Vorstellungen von Geschlecht gehen heutige Sportorganisationen aus? Wie wird Fairness definiert? Und was für einen Einfluss hat das Hormon Testosteron wirklich? Zu Gast im Talk mit Monika Hofmann sind die Sportsoziologin Karolin Heckemeyer und die Geschlechterforscherin und Sportpädagogin Marianne Meier.