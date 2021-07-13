Broken Shadows & more – DO 15. Juli 2021

DO 15. Juli 2021, 23:00-24:00
Crisscross 136 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
Broken Shadows & more – CD News
SUSANNA RISBERG TRIO: BOILER ROOM (CAMJAZZ) – PUNKT. VRT. PLASTIK: SOMIT (Intakt) – JAMES BRANDON LEWIS – RED LILY QUINTET: JESUP WAGON (TAO Forms) – BROCKEN SHADOWS – MUSIC OF JULIUS HEMPHILL, ORNETTE COLEMAN, CHARLIE HADEN & DEWEY REDMAN (Intakt) – SUN-MI HONG QUINTET: SECOND PAGE – A SELF-STREWN PORTRAIT (ZenneZ) – WU WEI/ KLAAS HEKMAN: OOSTUM WIND (Strotbrock)
2021.07.15.AL Crisscross 136.CD-News