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Who Do You Believe - Big Wild
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Crisscross…Jazz kreuz und verquer

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Jürg Solothurnmann
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Crisscross

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Broken Shadows & more – DO 15. Juli 2021

DO 15. Juli 2021, 23:00-24:00
Crisscross 136 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann
Broken Shadows & more – CD News

SUSANNA RISBERG TRIO: BOILER ROOM (CAMJAZZ)  –  PUNKT. VRT. PLASTIK: SOMIT (Intakt)  –  JAMES BRANDON LEWIS – RED LILY QUINTET: JESUP WAGON (TAO Forms)  –  BROCKEN SHADOWS – MUSIC OF JULIUS HEMPHILL, ORNETTE COLEMAN, CHARLIE HADEN & DEWEY REDMAN (Intakt)  –   SUN-MI HONG QUINTET: SECOND PAGE – A SELF-STREWN PORTRAIT (ZenneZ)  –  WU WEI/ KLAAS HEKMAN: OOSTUM WIND (Strotbrock)
2021.07.15.AL Crisscross 136.CD-News