Supernova mit einem Strauss voller Neuheiten

Supernova war diesen Samstagnachmittag wieder mit einer ganzen Reihe von News on air. Das Genrespektrum reichte diesmal von Spiritual und Vocal Jazz über Soul und Funk bis zu Latin und Electronica. Diesmal in der Playlist unter anderem Kurt Elling mit einer ersten Single seines kommenden Albums „SuperBlue“, Chiara Civello mit einem fantastischen Edith Piaf-Coversong, Joel Culpepper mit einem Track seines neuen Albums „Sgt Culpepper“ oder das schweizerische-französische Quintett Lady Bazaar. Ausserdem in der Abspielliste: neue Songs von Joe Armon-Jones, Eye of the High oder Kamasi Washington. Das „Supernova Album des Monats“ kommt diesmal vom Zürcher Elektro-Trio Ali Dada. Ihre neue EP heisst „Nanou“. Hier geht’s zur vollständigen Playlist: https://archiv.rabe.ch/2021/07/17;time=140000.