Heute nehmen wir es mal etwas gemütlicher und machen aus einer Stunde Blaton gleich zwei. Mit Bärnertempo hängen wir uns wegen der Sommerpause des RaBe Info eine ganze Stunde «RaBe Sommerradio» an unsere reguläre Sendungszeit dran. Dabei nehmen wir dich mit auf einen ausgedehnten Spaziergang durch die kulturellen, historischen und kulinarischen Seiten von Bern. Zum Thema «Berner Spezialitäten» taucht die berühmteste Frau von Bern West auf, unser Sendungsgast erzählt über ein schokoladiges Grossprojekt in Bern und hinter dem Mikrofon diskutieren Ralph Natter und Helen Alt über die schönsten bärndütschen Wörter.

Die Sendung in voller Länge:

Schokoladenhauptstadt Bern?

Lukas Wenger hat Grosses vor: Er will die Schokoladenvergangenheit von Bern in die Gegenwart holen. Heute erinnert kaum mehr etwas an die hunderten von Arbeitsplätzen in der Schokoladenherstellung, die anfangs des 20. Jahrhunderts in Bern existierten. So ist heute beispielsweise in der ehemaligen Tobler Fabrik die Uni Tobler einquartiert. In unserem Talk erklärt Lukas Wenger Redakteur Samuel Schwegler seine Vision vom Erlebnispark «Swiss Chocolate World» und bringt zahlreiche Anekdoten und Geschichten zum Thema Schokolade und Bern mit.

Das Geheimnis um die W. Nuss

Als Berner*in hast du diesen Song vielleicht auch schon mal laut mitgesungen, ohne wirklich zu wissen, was du da eigentlich singst? Die «W. Nuss vo Bümpliz» der Berner Band Patent Ochsner ist vielleicht das bestgehütete Geheimnis der Berner Musikgeschichte. Allerlei Theorien wurden bereits aufgestellt und diskutiert und doch lässt sie uns fragend zurück, die W.Nuss. Susanne Grädel hat einen eigenen Versuch gewagt und sich auf eine Beizen-Diskussion eingelassen. Das Fazit? Hör selbst.

Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, was wir in der Blaton Redaktion so treiben, empfehlen wir dir, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram zu folgen.