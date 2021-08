Gesucht: Kultur-Redaktor*in 40 %

Denjenigen das Wort geben, die sonst wenig Gehör finden. Kulturjournalismus, der in die Nischen schaut.

Die Alternative in der Berner Medienlandschaft sucht per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine*n Kultur-Redaktor*in 40 %

Du hast eine journalistische Grundausbildung, Erfahrung im Kulturjournalismus und eine angenehme Radiostimme. Du verfügst über ein breites Allgemeinwissen, kennst dich aus in der Berner Kulturszene und bist breit vernetzt. Du suchst neue Blickwinkel und traust dich, Position zu beziehen, ohne die journalistischen Grundsätze zu vernachlässigen.Du arbeitest sorgfältig, bist kreativ und stressresistent, hast Freude am selbständigen Arbeiten sowie an der Zusammenarbeit mit einem motivierten Team. Deine Arbeit beinhaltet das Produzieren von Audiobeiträgen aus dem Bereich Kultur und Gesellschaft für das werktägliche Nachrichten- und Hintergrundmagazin RaBe-Info. Du bist für die Planung der Sendung mitverantwortlich, moderierst sie und bist für deren digitale Aufbereitung zuständig.

Wir bieten eine verantwortungsvolle, vielseitige Tätigkeit mit grossen gestalterischen Freiräumen in einer alternativen Betriebsstruktur mit Einheitslohn. Die Arbeitsbedingungen sind durch einen Gesamtarbeitsvertrag geregelt.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen (CV, Motivationsschreiben und Stimmprobe) an rabe@rabe.ch.

Bewerbungsfrist: 5. September 2021

Stellenantritt: 1. Januar 2022 oder früher

Hier die Stellenausschreibung als pdf