Musik und Kultur genießen ohne Publikum! klar geht das! Abbazappa bringt am Dienstag 03 August 2021 / 20 bis 21Uhr, Wahnsinns Rockige Live Sessions mit The Black Tones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mdou Moctar, Cherry Glazerr & Los Bitchos.

Merci fürs mithören am Radio oder Online.