Sterneismusig präsentiert: Arkenoa mit Ocean Drive

Nach seinem Debüt «1995» präsentiert uns Arkenoa sein zweites Werk Ocean Drive produziert von Sterneis. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit von Sterneis mit Danase und Kalmoo also bereits eine weitere Kombo die Früchte trägt. Das einzigartige Soundbild mit den unverkennbaren Samples ergänzt mit dem ruhigen, souligen Flow von Arkenoa lässt uns Abschweifen in seine Gedankenwelt und wir träumen von einer Fahrt am Zürisee.

Arkenoa präsentiere uns das gesamte Album Ocean Drive in einer Live-Studio-Session: