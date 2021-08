Mit der Schütz Sommerbühne wird von August bis September 2021 ein niederschwelliger Auftrittsort mitten in der Bundesstadt erschaffen, der für Künstler*innen aus verschiedenen Sparten zugänglich ist. Um das Programm und die Auftrittsmöglichkeiten einer grossen Öffentlichkeit schmackhaft zu machen, werden ein paar Veranstaltungen live auf dem Kulturäther von Bern übertragen! Die Bühne ist offen für Konzerte, Spoken Word, Try Outs und Showings, aber auch für Tanz-Abende. Join us!

Das Bedürfnis für eine freie, offene und niederschwellig zugängliche Bühne in Bern ist gross – das zeigte bereits der Sommer 2019 auf der Schützenmatte. Es gab viele Anfragen von New- comer*innen aber auch von etablierten Bands, die gerne in der einmaligen Atmosphäre der Fast-Open-Air-Bühne auftreten wollten. Auch nach dem kulturellen Lockdown der Pandemie wird die Sehnsucht nach einem mit Kultur-Vielfalt belebten Ort mitten in Bern im Sommer 2021 bestimmt unersättlich sein!