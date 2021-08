Emma-Jean Thackray im Fokus

Die britische Multiinstrumentalistin Emma-Jean Thackray hat nach Veröffentlichung diverser EPs in den letzten Jahren vor kurzem ihr Debutalbum «Yellow» auf ihrem eigenen Laben Movementt herausgegeben. Im August wird es das «Album des Monats» sein bei Supernova. Weitere Neuheiten im heutigen Programm kommen von Kurt Elling, Reuben James, Nate Smith, Brian Jackson und Ledisi. In der zweiten Sendestunde gehen wir etwas zurück in der Zeit und präsentieren ein paar Perlen aus den 1990er-, 2000er- und 2010er-Jahren.