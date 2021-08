Paul Johnson Tribute Special

Am 4. August ist Chicago House Legände Paul Johnson an folgen von Covid-19 verstorben. Leider hatte Paul Johnson auch vor seiner Corona Erkrankung gesundheitlich wenig Glück: seit 1987 war er infolge einer Schussverletzung an den Rollstuhl gebunden. Doch das hat ihn nicht davon abgehalten regelmässig als DJ hinter den Decks zu sein. Sein grösster Hit „Get Get Down“ hat sich im Jahre 1999 für immer ins Internationale Club-Gedächtnis eingebrannt, doch es gibt noch viel mehr zu entdecken in seiner Discografie. Kid Silly hat für diese Sendung einen 10min Paul Johnson Tribute Megamix zusammengestellt, in dem 6 seiner legendärsten Tracks verwoben sind. Im zweiten Teil der Seundung spielt Tjefin aka Buatoma (Acid Citrik) ein live DJ Set mit seinen neusten Favorit Tunes, darunter gleich mehrere Tracks von DJ Purpur.

Die ganze Sendung zum Nachhören gibt’s hier:

Wer mehr über Paul Johnson und seinen Impact auf die Chicago House Szene erfahren möchte, dem können wir wermstens diesen Betrag von Mixmag empfehlen:

Paul Johnson Feature auf Mixmag