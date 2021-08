«Hinter deinen Worten» – Wenn Jazz auf Literatur trifft

Was entsteht, wenn sich angehende AutorInnen mit dem Saisonthema «Verbundenheit» auseinandersetzen? Mit Sicherheit: Überraschendes, Berührendes und Unterhaltsames. Mit der Lesung auf Deutsch und Französisch präsentieren drei ausgewählte Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts der HKB eigene Kurzgeschichten.

Musikalisch werden sie vom Jazztrio «Triolog Démontage» begleitet, das leichtfüssig und präzise Arrangements von belibten Standards zum Besten gibt. Dies gewürzt mit feinem Humor, schliesslich studiert Simon Huggler, Schlagzeuger des ursprünglichen HKB-Trios, derzeit an der Accademia Teatro Dimitri im Tessin.

Der Anlass findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Kultur im Viktoria» statt und RaBe überträgt den Abend live aus dem Alterszentrum Viktoria.

24. August 2021, 18:30-20 Uhr

Triolog Démontage: Daniel Hernandez, Klavier // Ulysse Loup, Bass // Simon Huggler, Schlagzeug

Studierende des Schweizerischen Literaturinstituts:

Marc Niedermann: «Marie» (in deutscher Sprache) // Paul Louve Castellano: «L’ange» (in franz. Sprache) // Karin Rey: «Unter Freundinnen» (in deutscher Sprache)