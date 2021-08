Manege frei! In der heutigen Sendung entdecken wir die glitzernde Welt des Zirkus. Wir lauschen einem ehemaligen Zirkusartisten, der von seiner Welttournee erzählt. Und wir erfahren, wie sich der Zirkus im Laufe der Geschichte verändert hat. Susanne Grädel und Samuel Schwegler begleiten dich durch die Sendung und reden unter anderem darüber, wie rassistisch der Zirkus der Vergangenheit war, welche Alternative es zu Tieren in der Manege gibt und was es braucht, um einen eigenen Zirkus zu eröffnen. Lass dich verzaubern, auch dieses Mal eine Stunde länger, Sommerradio sei Dank.

Blaton mal ehrlich mit Stefan Wepfer, ehemaliger Zirkusartist

Fünf Jahre lang tourte Stefan Wepfer mit dem Programm «Nomad» des Cirque Eloize durch die Welt. Fast jeden Kontinent hat er in dieser Zeit bereist, die Theaterbühnen der Grossstädte sind ihm bestens vertraut. Und er kennt den besten Schuhmacher der Schweiz. Mit Ralph Natter spricht er darüber wie es war, mit 17 ganz alleine nach Montréal auszuwandern, um dort an der École nationale de cirque für 3 Jahre sein Handwerk zu lernen und ob er nochmal dasselbe tun würde. Heute ist er Masseur (https://www.wepfermassage.ch/) und seine Zeit als aktiver Zirkusartist liegt hinter ihm. Die Geschichte die er aus dieser Zeit zu erzählen weiss, sind aber immer noch so spannend wie damals als sie noch ganz neu waren.

Einen etwas anderen Fokus auf das Leben als Zirkusartist legt dieser Beitrag hier. Ralph Natter und Stefan Wepfer haben sich bereits für die Sendung Subkutan schon einmal getroffen. Im Beitrag geht es darum wie man mit Zoff unter Artisten umgeht und was der Applaus nach der Vorstellung alles verändern kann.

Zirkusgeschichte: Vom gigantischen Zirkusgebäude ins Wanderzelt

Die Idee von Zirkus, die wir heute haben – ein Zirkusfamilie, die mit dem Zelt umherreist – ist eigentlich eine sehr junge Entwicklung aus dem 20. Jahrhundert. Die Kulturveranstalterin und Theaterwissenschaftlerin Mirjam Hildbrand erklärt, wie es zu dieser Form von Zirkus gekommen ist und wieso es einen grossen Verlust der Zirkuskultur im 20. Jahrhundert gab. Sie führt uns durch die Geschichte des Zirkus vorbei an Höhlenmalereien, die jonglierende Menschen zeigen, und an gigantischen, luxuriösen Zirkusgebäuden. Ein Beitrag von Dominique Bitschnau.

