Tracklist 24.8.21

Deodato – San Juan Sunset

The Blackbyrds – Mysterious Vibes

Roy Ayers – Liquid Love

Mack Browne & The Brothers – Bumpy’s Lament

November Ultra – Soft & Tender

November Ultra – Miel

RIMON – Grace

Cloud One – Spaced Out

Cloud One – Spaced Out

Dur Dur Band – Yabaal

De Frank Professionals – Afe Ato Yen Bio

The Frightnrs – I’d Rather Go Blind

Froukje – Niets Tussen

Magistrado – És Tudo

Gilsons – Várias Queixas

P. Tropez – Słoneczniki

Magistrado – És Tudo

Lava La Rue – For You

Tiwa Savage, Nas, Rich King – Work Fada (Ft Nas, Rich King)

Jimothy Lacoste – Always Improving

Diana Ezerex – The Gravity Of My Past (Intro)

Diana Ezerex – Up To No Good

Joy Crookes – Skin

Novaa – This Ain’t Your Home

Poupie – Ne m’invite pas

Dans Dans – Au Hasard

Anadol – Görünmez Hava

Sven Wunder – En Plein Air

Kalabrese, Lapcat – Last Drive

DJ Real Madrid – Candina Albicans

Alli Neumann – Madonna Whore Komplex

Madonna – Hung Up

Jhené Aiko – Triggered (freestyle)

Full Crate, The Partysquad – Hot (feat. Nick & Navi)

Loshh – Í

PRINCE BILLY MAHDI WRIGHT – Summer Love (or Verano De Amor)

Victor Démé – Djôn’Maya

Susheela Raman – Trust In Me

Maya – Lait de coco (Dub)