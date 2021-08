Zehndermätteli im Glück!

Das RaBe-Info meldet sich zurück aus der Sommerpause! Den Auftakt bilden eine Reportage aus dem Zehndermätteli und eine Filmkritik über den neuen Dokumentarfilm «Mitholz».

Podcast der ganzen Sendung:

Im Zehndermätteli kehrt Leben ein

Das Zehndermätteli liegt in der Schleife der Aare, im Norden von Bern. 20 Minuten mit dem Velo und ich bin an einem der wohl idyllisten Orte der Stadt. Zwischen Wald und Aare liegt ein vier hektar grosses Gelände auf der sonst bewaldeten Engehalbinsel. Schon seit 200 Jahren können sich Gäste im Zehndi bewirten lassen. Seit diesem Jahr ist das Zehndermätteli mit Restaurantbetrieb, Gärtnerei und Fähre in den Händen von Simon und Anna Tauber und ihrem Geschäftspartner Marcel Geissbühler, sie sind zusammen das «Zendermätteli im Glück». Bereits die neue Webseite des Betriebs macht klar: die neue Leitung will einen frischen, stylischen Auftritt des Zehndermättelis. Wir waren beim «Zehndi» zu Besuch und haben uns den Betrieb zeigen lassen.