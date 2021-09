Heute war Dimi aka DJ Stereoid, Teil des Power House Duo „Power to the People“, kurz „PTTP“ bei uns zu Gast. Im Talk erzählt er uns von seinen Anfängen als DJ in der BS29 in Ostermundigen, den Vor- und Nachteilen mit Vinyl aufzulegen und wir sinnieren kurz über die Entwicklung der berner Club Szene. Zum Schluss gab’s noch ein ordentliches Set von DJ Stereoid – Vinyl Only versteht sich. Nachhören ist Pflicht, die ganze Sendung gibt’s hier:

mehr von DJ Stereoid und PTTP gibt’s hier: