Velofreundliche Städte

Wir beleuchten, wie die Fahrradfreundlichkeit von Städten ermittelt wird und besuchen das Radiesli in Worb, wo seit 10 Jahre soldarische Landwirtschaft betrieben wird. Das uns mehr gibt’s im heutigen Info-Podcast zur hören:

Prix Velo für Fahrrad-Freundlichkeit

Grüne Welle für Velos? Genügend Parkplätze? Breite, gut markierte Fahrradstreifen? Städte und Gemeinden können sich mit verschiedenen Massnahmen dafür einsetzen, dass sich Fahrradfahrende wohl fühlen. Um zu eruieren, welche Stadt in der Schweiz die fahrradfreundlichste ist, vergibt der Verband Pro Velo Schweiz nun zum fünften Mal den Prix Velo. Noch bis Ende November können Interessierte online eine Umfrage ausfüllen zu Themen wie Sicherheit, Komfort und Stellenwert des Velos. Im nächsten Frühling werden dann die fahrradfreundlichsten Städte prämiert.

Bei dem Projekt gehe es aber nicht nur darum, eine Momentaufnahme festzuhalten und Gemeinden untereinander zu vergleichen. «Mit den Umfrageresultaten können wir den einzelnen Städten auch Informationen dazu liefern, wo es bei ihnen Verbesserungspotenzial gibt», so Anita Wenger, Projektleiterin bei Pro Velo Schweiz im Interview mit RaBe. Zudem gäbe der Vergleich zu vorhergehenden Jahren Auskunft darüber, wie sich die einzelnen Gemeinden entwickelt hätten.

Bei der letzten Ausgabe vor vier Jahren holte Burgdorf den Hauptpreis als velofreundlichste Stadt. Burgdorf habe sich schon sehr früh als «Fussgänger- und Velomodellstadt» positioniert, erklärt Wenger das gute Abschneiden. Auch Bern fahre mit seiner offiziellen Velostrategie sehr gut, trotzdem gäbe es noch Luft nach oben: «Das Velohauptroutennetz ist noch nicht fertig ausgebaut und auch die Veloabstellplätze am Bahnhof sind ein grosses Thema.»



10 Jahre Radiesli Worb – Eine Erfolgsgeschichte

2011 hat der Verein SoLaWi damit begonnen, nach dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft Gemüse- und Ackerkulturen anzubauen. Gerade mal eine halbe Hektare gross war das Land, das der Verein anfänglich bewirtschaftete. Von verschiedenen Depots in Bern und Worb aus, wurde das Gemüse anschliessend an die Mitglieder verteilt. Das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft ist simpel: Wer dabei ist, bezahlt seinen Anteil an die Betriebskosten und hilft an einigen Tagen im Jahr im Betrieb mit.

Das Modell hat sich bewährt. Mittlerweile verfügt das «Radiesli» über 10 Hektaren Land, besitzt seit diesem Jahr den dazugehörigen Hof und wird von rund 400 Menschen getragen. «Wie wir das innerhalb von 10 Jahren genau geschafft haben, frage ich mich manchmal auch», erklärt Ursina Töndury. Töndury ist gemeinsam mit ihrer Familie ein wichtiger Teil der Hofgruppe und betätigt sich auf dem Betrieb als landwirtschaftliche Mitarbeiterin. In unserem Format «Zeitsprung» blickt sie gemeinsam mit Salim Staubli zurück auf die vergangenen 10 Jahre.



Der Verein Radiesli feiert sein 10-jähriges Bestehen am 4. & 5. September auf dem Hof in Worb. Die Veranstaltung ist öffentlich. Hier geht’s zum Programm.