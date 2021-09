Die Themen des heutigen Infos: Wohnen wird immer teuer – was sich ändern sollte, darüber klärt der Mieterinnen- und Mieterverband auf. Absurde Transportpraktiken – Die Alpeninitiative verleiht einmal mehr einen Schmähpreis. Einbrechende Kobolde – in unserer akustischen Kolumne geht’s gefährlich zu und her.

Mieten steigen kontinuierlich an

Eigentlich gibt es in der Schweiz die Kostenmiete: Auf Wohnraum dürfen Besitzer*innen nur einen kleinen Gewinn erwirtschaften. Es liegt aber an den Mieterinnen und Mietern selbst, zu kontrollieren, ob sich der Preis für ihre Wohnung im rechtlichen Rahmen befindet. Da dies die wenigsten tun, steigen die Mieten in der Schweiz kontinuierlich an. Seit 2005 um mehr als 20%. Das zeigen die gestern veröffentlichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik.

Wer profitiert von diesem Teuerungstrend? Natalie Imboden vom Mieterinnen- und Mieterverband erklärt.

Chardonnay aus Australien in der Kritik

Gestern verlieh die Alpen-Initiative einmal mehr den Schmähpreis Teufelsstein, mit diesem Preis soll auf besonders absurde Transportpraktiken aufmerksam gemacht werden. Heuer wurde er dem Grossverteiler Coop überreicht, in dessen Regalen sich auch ein Chardonnay aus Australien finden lässt.

«Es ist in Zeiten des beschleunigten Klimawandels unverantwortlich, einen Wein über 20000 Kilometer hierher zu verschiffen, dabei extrem viel CO2 auszustossen, während Chardonnay eigentlich eine europäische Traube ist, die man in Frankreich, Italien und auch in der Schweiz in höchster Qualität bekommen kann», begründet der Präsident der Alpen-Initiative, Jon Pult, den Entscheid.

Im Interview mit RaBe appelliert an die Verantwortung von Coop, der mächtige Detailhändler soll sein Angebot so ausrichten, dass in der Schweiz möglichst umweltverträglich konsumiert werden könne.

«Der Nachtwächter»

Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser von Lukas Tschopp, er ist Kinder- und Jugendbetreuer sowie freier Texter und Comiczeichner.

Seine heutige Geschichte handelt von einem Nachtwächter, dessen Unfall einem Eindringling zu Gute kommt…