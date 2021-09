Musik für die Augen

Die Hände wirbeln im Rhythmus zu den drei Celli durch die Luft, werden grösser, kleiner und auf dem Gesicht spielen sich Emotionen ab – so sah die Musikdolmetschung am Konzert „Schwarmintelligenz II: Black Friday“ vom Musikfestival Bern aus. Bi aller Liebi…aber wie übersetzt man Musik in die Gebärdensprache? Und warum? In diesem Talk sprechen wir übers Musikdolmetschen, gleichberechtigten Zugang zu Kulturveranstaltungen und was passieren kann, wenn man Anton aus Tirol dolmetscht.

Zu Gast in der Sendung sind Denise Ledermann und Miriam Hermans. Denise Ledermann ist gehörlos, übersetzt Musikvideos in Gebärdensprache, Miriam Hermans ist Gebärdensprachdolmetscherin und dolmetscht Musikvideos und Live-Konzerte. Den Talk gedolmetscht hat Mara Flückiger.

Die erwähnten Musikvideos in Gebärdensprache findet ihr hier:

„Chliini Händ“ von Kunz, Gebärdensprachdolmetschung von Miriam Hermans

„Über Nacht isch en Sturm cho“ von Stahlberger, Gebärdensprachdolmetschung von Denise Ledermann und Mara Flückiger

Den ganzen Talk in Gebärdensprache findet ihr hier.