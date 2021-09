In Schweizer Städten und Agglomerationen ist preisgünstiges und partizipatives Wohnen selten geworden. Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren derart rasant angestiegen, dass sich Menschen mit niedrigem Einkommen kaum noch eine Wohnung in der Stadt leisten können. Eine entsprechende Trendwende scheint sich dabei nicht abzuzeichnen. Denn die Politik tut sich schwer damit, den verantwortlichen Hauseigentümer*innen einen Riegel vorzuschieben und das Immobilien-Business floriert wie nie zuvor. (Hier geht es zu einem aktuellen Beitrag von uns über das Problem «steigende Mietpreise»).

Immer mehr Menschen sehnen sich daher nach neuen, innovativen Wohnformen, die der altbekannten Problematik entgegenwirken. Besonders stark gestiegen ist die Nachfrage im Bereich des gemeinnützigen oder auch genossenschaftlichen Wohnens. Soziale und umweltverträgliche Wohnformen in Kombination mit attraktiven Aussenräumen – darin sehen viele Menschen nicht nur eine Antwort auf die horrenden Mietpreise, sondern auch auf die ganz grossen Herausforderungen unserer Zeit wie beispielsweise die Klimakrise.

Wie wollen wir also wohnen? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit eine kleine Ausstellung im Berner Generationenhaus, anlässlich des 101-jährigen Jubiläums der Wohnbaugenossenschaften Bern-Solothurn. Für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Politik und weiterer interessierter Kreise werden in der Ausstellung sowie mit dazu gehörigen Veranstaltungen soziale, ökonomische und ökologische Themen sowie der Umgang mit der knappen Ressource «Wohnraum» und der Mehrwert von gemeinnützigem Wohnbau thematisiert.

Daniel Blumer, Geschäftsleiter der Wohnbaugenossenschaften Bern-Solothurn erklärt im Gespräch mit Salim Staubli, weshalb wir uns öfters mit der Frage «Wie wollen wir wohnen» auseinandersetzten sollten:



Passend zum Thema der Ausstellung, stellen wir euch im RaBe-Info bis Ende September jeden Montag eine besondere Wohnform aus der Region Bern vor. Den Auftakt macht am 13.09. ein Porträt über den Verein Q-Hof in der Berner Lorraine. Die Beiträge werde auf dieser Seite fortlaufend hochgeladen.