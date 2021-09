DO 9. September 2021, 23:00-24:00

Crisscross 140 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-News Schweiz

MARTIN PERRET‘S L‘ANDERER: JUNCTURES (QFTF) – DEJAN TERZIC AXIOM: SILENT DANCER (CAMJazz) – URS LEIMGRUBER/ JACQUES DEMIERRE: IT FORGETS ABOUT THE SNOW (Creative Works) – UASSYN: ZACHARYA (JAZZThetik) – CHRISTOPH GALLIO DAY & TAXI: DEVOTION (Percaso) – HILDEGARD KLEEB/ ROLAND DAHINDEN/ ALEXANDER BABEL: LINES (Ezz-Thetics) – PETER SCHÄRLI TRIO FEAT. GLENN FERRIS: GIVE (Enja)

