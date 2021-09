Fuchs und Dachs aus dem Bau jagen?

Heute sprechen wir im Info über die Abschaffung der Baujagd, ein Thema das auf der Traktandenliste des Grossen Rates steht und wir beleuchten Pro und Contra in der Diskussion um die 99%-Initiative





Abschaffung Baujagd

Im Grossen Rat wird heute über die Abschaffung der Baujagd debattiert. Ein sogenannter Bodenhund wird dabei in den Bau eines Fuchses oder Dachses geschickt um das Tier herauszutreiben. Vor dem Bau wartet dann die Jägerin oder der Jäger um die Beute zu erlegen.

In vielen Fällen kommt es im Bau zu verzweifelten Kämpfen Hund gegen Fuchs oder Dachs – ein Zweikampf um Leben und Tod, bei welchem beide Kontrahenten oft schwere Verletzung erleiden.

«Die Füchse bzw. Dachse werden dabei an einem Ort angegriffen, wo sie sich sicher fühlen, den sie für die Aufzucht ihrer Jungen nutzen und der für ihre natürlichen Feinde grundsätzlich nicht zugänglich ist – also an einem Ort, wo sie eine sehr hohe Störungsempfindlichkeit haben und durch den Angriff besonders hohem Stress ausgesetzt sind» schreibt Grossrat Casimir von Arx von der Grünliberalen Partei in seiner Motion. Unterstützt wird diese Motion von Vertreter*innen von links bis rechts.

Es gäbe andere Methoden um den Jagddruck auf Füchse aufrecht zu erhalten, argumentiert von Arx im Interview mit RaBe. «Die regulierende Wirkung der Baujagd wird zum Teil sogar bezweifelt», viele Jäger*innen hätten sich zudem selbst für eine Abschaffung ausgesprochen, da die Jagdmethode dem Ruf der Jagd im Allgemeinen schade.





Darum gehts bei der 99%-Initiative

«Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer zahlreicher». Daran hat sich auch im Pandemiejahr wenig geändert, angesichts dessen, dass die sechs reichsten Schweizer*innen zusammen nochmals um satte 15 Milliarden Franken zulegen konnten. «So kann es einfach nicht mehr weitergehen», erklärt SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Die ehemalige Juso-Präsidentin ist Mitinitiantin der 99%-Initiative, die am 26. September zur Abstimmung kommt und eine stärkere Besteuerung des reichsten Prozents der Bevölkerung verlangt. Konkret soll Kapitaleinkommen (z.B. Aktiengewinne, Zinsen und Dividenden), welches über 100’000 Franken beträgt stärker besteuert werden als Löhne und Renten. Durch eine solche Besteuerung sollen laut den Initiant*innen Mehreinnahmen von etwa 10 Milliarden pro Jahr entstehen. Diese würden wiederum die Steuern von tiefen und mittleren Einkommen entlasten oder dem Service Public zugute kommen.

Eine höhere Besteuerung des Kapitaleinkommens kommt für die bürgerlichen Parteien und Gegner*innen der Initiative hingegen nicht in Frage. «Die Initiative ist gut gemeint, doch sie schiesst am Ziel vorbei», betont Jürg Grossen, Nationalrat und Präsident der Grünliberalen. «Eine solche Besteuerung betrifft nicht nur natürliche Personen, wie es uns die Initiant*innen weiss machen wollen, sondern eben auch KMU und den Mittelstand».

Die Initiant*innen halten dagegen: Es gehe eben um Kapitaleinkommen und nicht um Lohneinkommen, bekräftigt Tamara Funiciello, wobei die Grenze von 100’000 Franken Kapitalgewinn bewusst gewählt worden sei, damit lediglich das reichste Prozent der Schweizer*innen stärker besteuert würde. «Für die restlichen 99% der Bevölkerung ist es quasi unmöglich auf einen solchen Betrag an Kapitalgewinn zu kommen», so Funiciello im Gespräch mit RaBe.