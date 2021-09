Vom Hype zum Trend zum Megatrend

Bist auch du schon mal einem Trend oder Hype gefolgt? Und was ist eigentlich der Unterschied? Redaktorin Lea Stadelmann hat bei Bitten Stetter nachgefragt. Sie ist Trendforscherin und leitet Sie den Studiengang Trends & Identiy an der Zürcher Hochschule der Künste. Der Studiegang befasst sich mit Trends und ihren Auswirkungen auf das Design und unseren Alltag. Studierende haben dazu einen Trendkiosk entwickelt: Er zeigt eine Palette von fancy Sachen auf dem Weg Richtung Trend.

Übrigens: Bitten Stetter ist am interdisziplinären Forschugnsprojekt Sterbesettings beteiligt, das von der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und der Berner Fachhochschule geleitet wird. Bei diesem Projekt steht der Trend von einem wachsenden gesellschaftlichen Interesse am Lebensende und Tod im Fokus. Design, Pflege, Sprache und Religion verschmelzen zu einem kreativen Prozess, um das Lebensende bewusst zu gestalten. Spitalkleidung, Krankenbetten oder Duftlaternen – all dies wird beispielsweise im Zentrum für Palliative Care des Stadtspitals Waid und Triemli Zürich neu designt, um den Menschen am Lebensende mehr Individualität und Würde zu geben.