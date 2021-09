Frischer Wind bei den «Bühnen Bern»

Pünktlich zum Saisonstart präsentieren sich die «Bühnen Bern» in frischem Antlitz.

Die neue Leitung im Schauspiel mit Schauspieldirektor Roger Vontobel und Chefdramaturgin Felicitas Zürcher setzt auf ein innovatives Programm, das in seiner Vielfalt und Qualität ein möglichst breites Publikum ansprechen soll.

Das neue Leitungsduo überrascht dabei auch mit eher unkonventionellen Ideen wie beispielsweise einer mobilen Theaterplattform, dem sogenannten «Schauspielmobil», oder auch mit Schauspielclubs für jüngere und ältere Generationen, die sich in ihrer Freizeit künftig dem Schauspiel widmen möchten. «Unser Ziel ist es unsere Inszenierungen zu denjenigen Menschen zu bringen, die womöglich noch gar keinen Bezug zum Theater haben», betont Roger Vontobel.

Getragen werden die innovativen Ansätze von einem beinahe komplett neuen Ensemble. Darunter sind auch durchaus bekanntere Namen zu finden: So spielt etwa die Österreicherin Yohanna Schwertfeger, die in ihrer Karriere bereits am Wiener Burgtheater und in Hamburg tätig war, die Hauptrolle in «Rose Bernd» – eine Neuinszenierung durch Roger Vontobel des gleichnamigen Klassikers von Gerhard Hauptmann. In «Rose Bernd» gibt es denn auch eine weitere Innovation zu entdecken, so beispielsweise in Form von mehreren musikalischen Intermezzi der Berner Bigband «Traktorkestar». Zu den neueren Innovationen der Bühnen Bern zählt auch das Jugendtheater, welches sich explizit an Jugendliche die älter als 13 Jahre sind richtet und künftig in den Berner Vidmarhallen über die Bühne gehen soll.

Mit dem neuen Format «Schauspielmobil» wollen die Bühnen Bern künftig in der Region Bern und im Kanton Bern unterwegs sein und ihre Inszenierungen wortwörtlich zu den Menschen bringen.

Nächste Termine: 17.09. (Premiere in den Vidmarhallen), 18.09. (Tscharnergut) & 19.09. (Hotel Bellevue Palace).