Michael Formanek aktuell – DO 23.September 2021

DO 23. September 2021, 23:00-24:00

Crisscross 141 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Michael Formanek aktuell

Aufnahmen des Bassisten und Jazzkomponisten Michael Formanek:

MICHAEL FORMANEK VERY PRACTICAL TRIO: EVEN BETTER (Intakt) -THUMBSCREW:NEVER IS ENOUGH (Cuneiform) – THUMBSCREW: THE ANTONY BRAXTON PROJECT (Cuneiform) – MICHAEL FORMANEK ELUSION QUARTET: TIME LIKE THIS (Intakt) – MICHAEL FORMANEK: IMPERFECT MEASURES (Intakt) – MICHAEL FORMANEK ENSEMBLE KOLOSSUS: THE DISTANCE (ECM) – JEFF WILLIAMS: BLOOM (Whirlwind)