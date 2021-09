Realität – wir kriegen dich!

Ganze Sendung

Sie ist eine Art Bubble, in der wir uns tagtäglich bewegen, sie aber nicht sehen. Wir bauen sie selber auf und versuchen ihr doch dauernd zu entkommen. Herzlich willkommen im Auge des Hurrikans, hier ist deine Realität.

Magischer Realismus – whaaat?

Das aus Südamerika stammende Literaturgenre, „Magischer Realismus“ schwappt nun auch zu uns rüber. Wortwörtlich. Den in dieser scheinbar realen Geschichten, die heute Thema unsere Beitrags ist, liegt Bern am Mittelmeer. Die Rede ist vom Buch “Wirbellos” des Berner Autors Giuliano Musio. Was seine Faszination an der Verschmelzung von Realität und Fiktion ist, erzählt er unserer Redaktorin Stella Bollinger.

Wir träumen Realität

Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir träumen? Wieso fühlen sich Träume auch dann real an, wenn wir Unmögliches träumen? Und was hat das alles mit dem zu tun, was wir tagtäglich erleben und “Realität” nennen? Die Forschung von Thomas König, Professor für psychiatrische Neurobiologie an der Universität Bern hat Antworten auf diese Fragen – im Beitrag von Bastian Zuberbühler.

Meine, deine, unsere Realität

Vielleicht ist mein Gelb dein Blau. Und für dich sieht Schönheit anders aus als für mich. In diesem auditiven Experiment lassen wir die Realitäten von Charlotte (9), Vincent (9) und Hansjörg (64) aufeinandertreffen. Im Kaleidoskop der Aussagen entstehen Antworten zu: was ist gleich? Was ist verschieden? Und Verändert sich die Realität über die Jahre? Ein Beitrag von Lea Stadelmann.