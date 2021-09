Sie ist 1.88 Meter gross. Er 1.65. In ihrem Performance-Stück «Should I Do The Man’s Part?» suchen die Berner Künstlerin Ernestyna Orlowska und der norwegische Performer Daniel Klingen Borg nach einem körperlichen Ausdruck, abseits von immer wiederkehrenden Konventionen und von scheinbar klaren Geschlechterrollen. Mit dem Stück eröffnen sie am Freitag die feministischen Theater- und Performancetage «Oh Body!», welche sich als Gefäss für Diskussionen und neue Blickwinkel zum Feminismus der Gegenwart verstehen.

«Should I do the man’s part?» – Freitag 1. Oktober bis Dienstag 5. Oktober, jeweils abends im Schlachthaus Theater Bern. Zertifikatspflicht