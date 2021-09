StattRadio Oktober 2021

In dieser Ausgabe: Verbunden sein in der Kultur

Truth to Power

Aufgehorcht – Programmhighlights Oktober Widerstand. Widerspenstig. Wieder und immer wieder. Unwiderstehlich. Wenn so ein Klang dem Radio entweicht, direkt in dein Ohr. Sich einwickelt in Gedankengänge, Lust zu tanzen aufwirbelt, Neugierde hervorkitzelt, Spannung zuspitzt. Unwiderstehlich. Schon sind wir ganz Ohr und ganz ganz. Es packt uns, zieht uns an der Seele, bewegt uns, katapultiert uns. Oft ins Innere und ohne, dass sonst jemand was davon mitbekommen hätte. Oft aber auch wild zappelnd, aufgescheucht notierend, glücklich wippend, jauchzend, kichernd ertappt. Magie des Radios. Wieder und immer wieder schafft es das. Dieses resistente Medium. Widerspenstig, widerständisch. Gegen die Zeit, gegen die Unterdrückung, gegen das Diktat. Oder vielleicht gar nicht so gegen, sondern eher für, fürs farbenfrohe Klang- und Gedankenspriessen, fürs akzentvolle Träumestreuen, für den freien Raum der Stimme, für die Selbstermächtigung, fürs Überwinden und Verbinden. Es begleitet, auch durch das Herbstblätterrascheln mit überzeugtem Rap, lebendigem Jazz und locxs“ in Aktion… wider die Einsamkeit!

Jazmin Vazquez

Aktuell

Verbunden sein in der Kultur

Wir haben sie alle erlebt: Die Isolierung, Vereinzelung und Einsamkeit während desLockdowns. Im Kontrast zu diesen Erfahrungen stellt die Veranstaltungsreihe „Kultur imViktoria“ ihr aktuelles Programm unter das Leitwort VERBUNDENHEIT.

Gefühle wie Sehnsucht, Freude, Wärme und Glück sollen erlebbar werden, nicht nur durch das Zusammenspiel von Musiker*innen, sondern auch durch die Verbindung von unterschiedlichen Musikstilen und anderen Kunstsparten. Trotz Zertifikatspflicht, Abstand zwischen den Sitzen und freiwilligem Maskengebrauch möchte „Kultur im Viktoria“ dazu beitragen, dass sich Menschen jeglichen Alters beim gemeinsamen kulturellen Erleben begegnen können. So entstehen bei den beliebten Apéros im Anschluss an die Veranstaltungen anregende generationenübergreifende Gespräche.

Das Kulturangebot im Alterszentrum Viktoria wird gestaltet in Zusammenarbeit mit KULT, der Studierendenagentur der Hochschule der Künste Bern HKB. Diese Partnerschaft ist für beide Seiten ein grosser Gewinn: Einerseits bietet sich für das Alterszentrum der Kontakt zu künstlerisch exzellentem Nachwuchs der HKB, welche eine Schatzkiste an Angeboten bietet. Andererseits bietet das Zentrum den Studierenden eine Bühne, auf der sie für ein sehr kulturaffines Publikum im professionellen Rahmen Programme entwickeln können.

An der HKB fanden jene vier Talente während des Jazz-Studiums zusammen, die am 19. Oktober bei „Kultur im Viktoria“ zu erleben sind und die live auf RaBe übertragen werden. Seit vier Jahren spielen die Musiker*innen, die wohlgemerkt auch freundschaftlich verbunden sind, als „Canned Swing“ an vielseitigen Anlässen in der ganzen Schweiz. Bekannt dafür, dass sie Gemeinschaft und Musikalität im Fokus hat, ist die Band ein Garant für geistreiche und humorvolle Jazzmusik, die das Publikum unmittelbar abholt. Im Programm „Vom Mondschimmer bis Sonnenaufgang“ präsentieren sie ihr neues Repertoire, das gekonnt die Swing-Tradition mit der Moderne verbindet.

Kultur im Viktoria, 19. Oktober 2021, 18:30-20 Uhr

Claudia Kühne & Magdalena Nadolska

Die neuen RaBe-Praktikant*innen

Ende August haben neun Menschen ihr Praktikum begonnen: Bei Subkutan, RaBe-Info und bei Botz3000. Das läuft zur Zeit in ihren Kopfhörern und sie offenbaren ihre Lieblingsstimmen.

Bastian Zuberbühler (Subkutan)

In den Kopfhörern: 10-wochen Planungsgespräche der SBB

Lieblingsstimme: Paolo Nutini.

Stella Bollinger (Subkutan)

In den Kopfhörern: Men I trust

Lieblingsstimme: Guido Berger

Nina Anliker (Subkutan)

In den Kopfhörern: die haarsträubenden Fälle des Phillipp Maloney

Lieblingsstimme: Pablo Charlemoine

Carole Güggi, (RaBe-Info)

In den Kopfhörern: Waitn› on ya (Genesis Owusu)

Lieblingsstimme: Christoph Hackenberg

Trixie Matseraka (Botz3000)

In den Kopfhörern: Maimbê Dandá (Daniela Mercury)

Lieblingsstimme: Mein Hund

Marina Barbagallo (Botz3000)

In den Kopfhörern: Imagine Dragons (Giants)

Lieblingsstimme: Marco Biberstein von Canal 3

Chrigi Glanzmann (Botz3000)

In den Kopfhörern: Bilderbuch (Nahuel Huapi)

Lieblingsstimme: Rufus Beck

Tobias Kunz (Botz3000)

In den Kopfhörern: Pressure to party (Julia Jacklin)

Lieblingsstimme: Phoebe Bridgers

Likka Leuthardt (Subkutan)

In den Kopfhörern: Nightfall (Black Lilys)

Lieblingsstimme: keine

Hörmal

Truth to Power

Obwohl als musikalische und sprachliche Ausdrucksform der Schwarzen Community in den USA gegründet, ist Rapmusik heute ein globales Phänomen. Ausserhalb der kommerzialisierten und oberflächlichen Verehrung von Materialismus, Gewalt und Maskulinität finden wir eine Bandbreite an Themen und Haltungen, die auf zentrale soziale und politische Konflikte in der Welt deuten. In diesem Podcast erkunden wir die Macht der Rapmusik als Widerstand von unterdrückten und marginalisierten Gruppen in verschiedenen Kontexten. Jede Folge lädt ein*e Interviewpartner*in zum Gespräch über Rap ein. Wir reden mit Rapper*innen, Produzent*innen, Journalist*innen, Forscher*innen und Musikkonsument*innen aus verschiedenen Ländern und hören ihre Playliste. Die Reise führt uns von den afro-amerikanischen Ghettos in den USA in alle möglichen Richtungen: Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Angola, Ghana, Brasilien, Chile, den arabischsprachigen Raum, die Arktis.

Alle Folgen auf Englisch. Moderatorin: Ana Sobral. Produzent: Andrin Albrecht.

Ana Sobral

Aufgehorcht

Bärner Schlagerwelt Party

Am 2. Oktober gibt’s die 6. Bärner Schlagerwelt Party live aus Frutigen. Mit dabei sind das Duo Alpenrot, Nancy Su, Peter Schmid & Andrea, Nicole Wind und viele

Samstag 2. Oktober, 19-23 Uhr

Tag der psychischen Gesundheit

Auch in diesem Jahr gibt’s zum Tag der psychischen Gesundheit am 10.10. wieder eine Spezialsendung von Radio loco-motivo. Mehr Infos dazu unter NEWS.

Sonntag 10. Oktober, 16-18 Uhr

Festivalradio ZTS

„Radio ZTS“, das sind Abdi, Bruno, Hoda, Javid, Morsli und Satchmo. Ihren Weg in die Schweiz haben sie aus/über Äthiopien, Afghanistan, Australien, Irak, Irland,Kroatien, Somalia und Tunesien gefunden. Die Jugendlichen fanden sich im Radioworkshop der Radioschule klipp+klang im Rahmen des Zürcher Theaterspektakels. Für ihre erste Sendung, die am 20. August produziert wurde, interviewten sie unter anderem Mitglieder des Mapa Teatro aus Kolumbien.

Mittwoch 13. Oktober, 17-18 Uhr

Kultur im Viktoria

Am 19. Oktober sind wir wieder zu Gast im Alterszentrum Viktoria. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Viktoria“ gibt es da erfrischenden Live-Jazz von der jungen Formation „Canned Swing“. Mehr Infos findet ihr unter AKTUELL. Dienstag 19. Oktober, 18:30-20 Uhr

Festivalradio Almas

Am 28./29. August hat Festival Radio Almas live vom Zürcher Theater Spektakel gesendet. Die Frauenredaktion besteht aus Mahtab, BlancaMaria, Cheija, Zahida und Kenia – fünf Journalistinnen aus Iran, Mexico, Westsahara, Irak und Kuba. Alle Beiträge und Interviews wurden am Tag der Sendungen auf dem Festivalgelände produziert. Dies ist ihre erste gemeinsame Sendung. Mehr Informationen über empowerment@klippklang.ch

Mittwoch 20. Oktober, 17-18 Uhr

Happy Radio

Die aktuelle Kursgruppe von Happy Radio Bern hat voller Lust eine neue Sendung gestaltet.Um ausgiebig Studioluft zu schnuppern waren die Radiobegeisterten am 24. September bei uns zu Gast. Happy Radio-Kurse werden in Bern von der Volkshochschule Plus in Zusammenarbeit mit der Radioschule klipp+klang und RaBe angeboten. Mehr Sendungen und Infos: happyradio.ch

Mittwoch 27. Oktober, 17-18 Uhr