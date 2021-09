Einmal hinter den Kulissen im Wankdorf Stadion!

Normalerweise sehen wir nur die Events im Wankdorf Stadion, diesmal können wir hinter die Kulissen schauen. Tobias fragt nach: Was passiert alles im Hintergrund? Was darf auf keinen Fall schief gehen und was unterscheidet sich an der Arbeit an einem Matchday zu der an einem Konzert? Im Interview mit Serafin Schmutz, dem Leiter des Stadionbetriebs, reden wir über alles was im Verborgenen passiert.

Unsere Moderatorin Noemi begleitet euch die ganzen zwei Stunden durch die Sendung.

In der Rubrik «Ume Egge» führt euch Nathanael durch die Fluhrstrasse und bei «Chotz doch» wird wie immer so richtig rumgemotzt.

Last, but definitely not least kannst du in unserem Gewinnspiel „Lost in Translation“ einen OLMO Gutschein im Wert von 20.- Franken gewinnen. Alles was du dafür tun musst, ist deine Ohren gut spitzen und den Song erraten, welcher unsere Übersetzungsmaschine dir vorliest.