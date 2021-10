Que(e)rBeet September 2021 | Ja, wir dürfen!

In der Sendung vom 26. September 2021 drehte sich alles um die gewonnene Abstimmung zur ‘Ehe für alle’. Wir hatten vor Ort Stimmen beim Komitee eingefangen, warfen einen historischen Blick zurück auf die (Leidens-)Geschichte der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft in der Schweiz und analysierten mit unseren Gästen am Telefon und live im Studio das Abstimmungsergebnis.

«Rückblick auf den langjährigen Kampf um gleiche gesetztliche Rechte und Pflichten gleichgeschlechtlicher Paare.

Diverse Stimmen aus der Politik sowie von Vertreter*innen des Komitees und der Kampagne ‘Ehe für alle’.

Telefoninterview mit Antonia Hauswirth von der Lesbenorganisation LOS und Vorstandsmitglied des Komitees ‘Ehe für alle’.

Gesprächsrunde und Analyse mit Julia Küng (Co-Präsidentin Junge Grüne Schweiz), Tobias Vögeli (Co-Präsident jglp Schweiz), Max Krieg (Vorstand Pink Cross) und Daniel Frey (Vizepräsident + Verantwortlicher Kommunikation hab queer bern).

Weitere Informationen sowie zusätzliches Bonusmaterial auf der Website www.queerupradio.ch.

Die komplette Sendung zum Nachhören: