Sendung vom 30. September 2021

Seit der Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021 ist die Krise in Afghanistan allumfassend. Finanzhilfen sind blockiert, seit Jahren herrscht eine Dürrephase, es gibt nicht genug zu essen, weder genügend Bargeld noch Arbeit, und bald steht der Winter vor der Tür. Die aktuelle Lage in Afghanistan sei viel schlimmer, als wir es uns hier vorstellen könnten, sagt Nick Miszak (Schweizerische Friedensstiftung Swisspeace), einer der renommiertesten Afghanistan-Experten der Schweiz. Das ausführliche Interview gibst im heutigen Podcast zu hören: