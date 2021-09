Unterstützung beim Deutsch lernen

Der Deutschbon geht in die dritte Runde: Noch bis Ende November können volljährige, fremdsprachige Einwohner*innen der Stadt Bern sich für einen Gutschein zum Deutsch-Unterricht bewerben. Unter allen Interessierten werden die Bons im Wert von 400 Franken danach ausgelost. Menschen, welche Prämienverbilligung beziehen, haben Vorrang.

«Deutsch ist der Schlüssel zu sehr vielen Bereichen des Lebens», erklärt Samuel Posselt, Projektleiter bei der Fachstelle für Migrations- und Rassismusfragen. Sei es um eine Arbeitsstelle oder Wohnung zu finden oder für die soziale Integration im Quartier. «Darum legt die Stadt Bern Wert darauf, dass Deutsch lernen erschwinglich und möglich ist», so Posselt.

Gewinner*innen der Gutscheine können diese bei 12 verschiedenen Deutschschulen in der Stadt Bern einlösen, für Kurse jeglichen Niveaus und Intensität.

Hier geht’s zur Anmeldung