Verbunden sein in der Kultur

Wir haben sie alle erlebt: Die Isolierung, Vereinzelung und Einsamkeit während des Lockdowns. Im Kontrast zu diesen Erfahrungen stellt die Veranstaltungsreihe „Kultur im Viktoria“ ihr aktuelles Programm unter dem Leitwort VERBUNDENHEIT.

Gefühle wie Sehnsucht, Freude, Wärme und Glück sollen erlebbar werden, nicht nur durch das Zusammenspiel von Musiker*innen, sondern auch durch die Verbindung von unterschiedlichen Musikstilen und anderen Kunstsparten. Trotz Zertifikatspflicht, Abstand zwischen den Sitzen und freiwilligem Maskengebrauch möchte „Kultur im Viktoria“ dazu beitragen, dass sich Menschen jeglichen Alters beim gemeinsamen kulturellen Erleben begegnen können. So entstehen in den beliebten Apéros im Anschluss an die Veranstaltungen anregende generationenübergreifende Gespräche.

Das Kulturangebot im Alterszentrum Viktoria wird gestaltet in Zusammenarbeit mit KULT, der Studierendenagentur der Hochschule der Künste Bern HKB. Diese Partnerschaft ist für beide Seiten ein grosser Gewinn: Einerseits bietet sich für das Alterszentrum der Kontakt zu künstlerisch exzellentem Nachwuchs aus der HKB, welche eine Schatzkiste an Angeboten bietet. Andererseits bietet sie den Studierenden eine Bühne, auf der sie für ein sehr kulturaffines Publikum im professionellen Rahmen Programme entwickeln.

An der HKB fanden die vier Talente während des Jazz-Studiums zusammen, die am 19. Oktober bei „Kultur im Viktoria“ zu erleben sind und die live auf RaBe übertragen werden. Seit vier Jahren spielen die Musiker*innen, die wohlgemerkt auch freundschaftlich verbunden sind, als „Canned Swing“ an vielseitigen Anlässen in der ganzen Schweiz. Bekannt dafür, dass sie Gemeinschaft und Musikalität im Fokus hat, ist die Band ein Garant für geistreiche und humorvolle Jazzmusik, die das Publikum unmittelbar abholt. Im Programm „Vom Mondschimmer bis Sonnenaufgang“ präsentieren sie ihr neues Repertoire, das gekonnt die Swing-Tradition mit der Moderne verbindet.

Kultur im Viktoria mit „Canned Swing“ // 19. Oktober 2021 // 18:30-20 Uhr

vor Ort: Türöffnung 18 Uhr, Ticket-Reservation oder on air