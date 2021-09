Wassermangel in Syrien

Die Grenzen sind zu, die Sanktionen sind verheerend – und nun steht der Winter schon fast vor der Tür. Die Meldungen aus Syrien sind in letzter Zeit zwar verstummt, die meisten Menschen im Land leben aber immer noch unter äusserst prekären Bedingungen.

Im vergangenen Mai wurde Machthaber Baschar al-Assad in seinem Amt bestätigt, in Wahlen, die alles andere als frei und fair waren, seither hat sich die Lage in Syrien noch weiter verschärft.

Nun herrsche im Norden des Landes auch noch Wassermangel, warnt Médecins sans frontières MSF. Im über zehn Jahre andauernden Konflikt seien die Wasser- und Sanitärinfrastruktur vernachlässigt worden. Dann hätten verschiedene internationale Akteure Finanzierungen eingefroren, womit weniger internationale Hilfsgelder in den Unterhalt der Wasseranlagen fliessen würden. Zudem trage der tiefe Stand des Euphrat zum Wassermangel bei. «Wir beobachten die Ausbreitung von verschiedenen Krankheiten», erklärt Sibylle Berger, Medienverantwortliche von Médecins sans frontières MSF. «Einerseits Krankheiten, die über unsauberes Trinkwasser verbreiten werden, andererseits aber auch Krankheiten, die über Mücken verbreitet werden, da es stehende Pfützen mit Abwasser gibt».

MSF appelliert deswegen an die UNO und an andere internationale Geldgeber, ausreichend Mittel für die Wasserversorgung in Syrien bereit zu stellen.