Magischer Realismus – whaaat?

Das aus Südamerika stammende Literaturgenre, „Magischer Realismus“ schwappt nun auch zu uns rüber. Wortwörtlich. Denn in dieser scheinbar realen Geschichte, die Thema dieses Beitrags ist, liegt Bern am Mittelmeer. Die Rede ist vom Buch “Wirbellos” des Berner Autors Giuliano Musio. Was seine Faszination an der Verschmelzung von Realität und Fiktion ist, erzählt er unserer Redaktorin Stella Bollinger.