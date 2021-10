Wir träumen Realität

Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir träumen? Wieso fühlen sich Träume auch dann real an, wenn wir Unmögliches träumen? Und was hat das alles mit dem zu tun, was wir tagtäglich erleben und “Realität” nennen? Die Forschung von Thomas König, Professor für psychiatrische Neurobiologie an der Universität Bern hat Antworten auf diese Fragen – im Beitrag von Bastian Zuberbühler.